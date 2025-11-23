Cesena, Mignani: "Troppo timidi in avvio poi siamo cresciuti sfiorando il pareggio"

Il Cesena esce sconfitto a testa alta sul campo della capolista Monza in grado di tenere ritmi impressionanti. I bianconeri escono sconfitti di misura, 1-0 disputando una buona prestazione e dimostrando di poter dire la sua in questo campionato. Al termine del confronto il tecnico Michele Mignani ha commentato nella sala stampa del U-Power la gara disputata dai suoi:

"Secondo me la squadra ha fatto bene, facendo la partita in casa della prima in classifica. Probabilmente il primo tempo siamo stati un po' troppo timidi e abbiamo rispettato un po' troppo l'avversario, poi la squadra è cresciuta e ha provato in tutti i modi a pareggiare la partita: c'era riuscita, ma per pochi centimetri il gol è stato annullato. Dispiace perché pensavamo di poter venire qua e fare il risultato, penso che sotto certi aspetti l'abbiamo anche dimostrato. Dobbiamo guardare in maniera positiva la partita di stasera ed essere arrabbiatissimi, perché comunque noi dobbiamo essere sempre affamati di punti.”

Sull'avversario ha aggiunto: “Il valore dell’avversario stasera lo dicono i numeri, i valori assoluti dei calciatori, i numeri delle ultime partite, intendo punti raccolti, gol subiti e gol fatti. Non si può mai andare a casa contenti dopo una sconfitta, però bisogna essere obiettivi e pensare che il percorso che stiamo facendo è giusto e che dobbiamo buttare dentro ancora più fame e più cattiveria, perché è possibile fare risultato anche in queste partite.”

Sul proseguo del campionato si è espresso così: “Come dico sempre, io guardo come lavorano i ragazzi e il mio obiettivo, alla fine, era tenere alta l'intensità della partita, senza mettere a rischio coloro che avevano speso tantissimo. Credo che tutti quelli che sono entrati da Olivieri a Adamo e Bastoni, da Bertaccini a Magni lo hanno fatto nella maniera giusta e questa è una dimostrazione che siamo una squadra sotto tutti gli aspetti e che ognuno gioca sempre per il bene della squadra e dei compagni.”