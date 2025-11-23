La Lazio aggancia il Como e si porta a -2 dalla Juventus: la classifica di Serie A aggiornata
La Lazio vince 2-0 contro il Lecce nella partita delle ore 18 e torna a ridosso delle posizioni che valgono l’Europa. La squadra di Sarri aggancia il Como, in attesa della partita dei lariani di domani contro il Torino, e si porta a -2 dalla Juventus. Fermo invece a quota 10, comunque in una zona che oggi vorrebbe dire salvezza, il Lecce. Le posizioni pericolose distano 2 punti, per i salentini.
Serie A, la classifica aggiornata
1. Roma 27 punti (12 partite giocate)
Napoli 25 (12)
Inter 24 (11)
Bologna 24 (12)
Milan 22 (11)
Juventus 20 (12)
Como 18 (11)
Lazio 18 (12)
Sassuolo 16 (11)
Udinese 15 (12)
Torino 14 (11)
Cremonese 14 (12)
Atalanta 13 (12)
Cagliari 11 (12)
Parma 11 (12)
Lecce 10 (12)
Pisa 9 (11)
Genoa 8 (12)
Fiorentina 6 (12)
20. Hellas Verona 6 punti (12 partite giocate)