Coppa Davis, Berrettini e Cobolli firmano il tris dell'Italia del tennis: Spagna sconfitta 2-0

Per la terza volta di fila l'Italia del tennis conquista la Coppa Davis e si conferma campione del mondo. Nonostante le assenze delle due stelle Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, la formazione allenata da Filippo Volandri ha battuto a Bologna la Spagna per 2-0.

Ad aprire la giornata è stato Matteo Berrettini che si è imposto su Carreno Busta con un 6-3, 6-4 che non ammette repliche, più complicata invece la gara di Flavio Cobolli che perde malamente il primo set contro Munar (6-1), ma poi mette in campo una rimonta pazzesca vincendo al tie break il secondo set e poi imponendosi per 7-5 nel terzo facendo esplodere la festa azzurra. Per l'Italia è la quarta Coppa Davis della sua storia.

Per l'Italia si tratta di un bis dopo la vittoria della squadra femminile nella Billie Jean King Cup, detta anche BJK Cup, ovvero il campionato mondiale di tennis femminile a squadre nazionali, omologo della Coppa Davis maschile.