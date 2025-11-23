Reggiana, Charlys: "Il pari può andare bene, ora vogliamo vincere col Frosinone"

Il centrocampista della Reggiana Matheus Charlys ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto a Carrara sottolineando l'importanza del risultato ottenuto: "Le partite in Serie B sono così e non ci sono mai gare facili, perciò il pareggio può andar bene. Credo che questo di oggi sia un punto molto importante. - spiega il brasiliano come riporta Tuttoreggiana.com- Frosinone? Dobbiamo preparare bene la gara facendo una bella settimana di lavoro, il nostro obiettivo di sabato è ovviamente ottenere una vittoria".

Spazio poi ai punti di forza di questa Reggiana e al rientro di alcuni giocatori in mezzo al campo: "Credo che le cose più belle siano il nostro gruppo e i nostri tifosi che ci sono sempre vicini. Per noi sentire questo sostegno è molto importante e oggi abbiamo sentito molto la loro assenza, mi è dispiaciuto molto. Sabato prossimo però spero di trovare il nostro stadio pieno. - prosegue ancora Charlys - Reinhart e Bertagnoli? Mi sto trovando bene con entrambi. Tutti e due sono miei amici anche fuori dal campo, perciò le cose stanno andando molto bene".

Infine un passaggio sul proprio ruolo: "Mi trovo bene sia se gioco come regista sia se faccio la mezzala, seguo quello che mi chiede il mister e lo faccio per aiutare tutta la squadra".