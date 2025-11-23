Salernitana, Raffaele: "Grande prestazione per un'ora. A noi è subito giallo, agli avversari..."

"Abbiamo fatto sessanta minuti da grande squadra, poi la troppa foga ha in parte vanificato tutto quello che è stato provato durante la settimana. Il Potenza lavora insieme da due anni con lo stesso allenatore, la classifica non rispecchia le loro prestazioni e la Salernitana li ha chiusi nella loro metà campo senza concedere assolutamente nulla. Se poi spingi, crei e non fai gol è normale che rischi di subire la beffa, alla fine siamo quasi sollevati per aver preso un punticino e questo deve essere argomento di discussione con i ragazzi. Se fai fatica pur giocando bene c'è da fermarsi un attimo a ragionare. Noi attacchiamo bene: cross, inserimenti da dietro, sovrapposizioni. Dopo il pareggio abbiamo assediato la loro area di rigore, peccando in precisione. E non esiste concedere quella ripartenza a tempo scaduto, ne ho parlato con i ragazzi e sono insegnamenti utili per il futuro. Se sei frenetico rischi addirittura di perderla, da un potenziale pericolo per loro abbiamo subito una ripartenza e questa cosa non mi dà pace. Ho dovuto fare anche due cambi forzati e questo ha stravolto in parte il mio piano gara. Ma le cose che dipendono da noi vanno migliorate e corrette. Chi deve vincere per forza non può poi buttarsi scriteriatamente in avanti, per fortuna il fallo di Tascone è stato un passo fuori area altrimenti staremmo parlando di un ko.

Ormai mancano quattro gare alla fine del girone d'andata, poi si dovrà lavorare per migliorare le situazioni. Noi abbiamo dimostrato di avere una identità, vi invito a paragonare le vittorie con Siracusa e Sorrento con quella di oggi. Per possesso e movimenti ho visto una buonissima prova, ritrovare De Boer consente di pulire le azioni e Villa ha dato tutto sulla sinistra. Ma avere ansia a novembre non serve, siamo lassù da inizio campionato e dico che una grande squadra può assediare l'avversario senza esporsi a quel pericolo finale che mi ha fatto veramente innervosire. Inglese? La squadra ha spinto tanto, dovevamo finalizzare meglio in diverse circostanze. Ho visto sbagliare assist e cross facili e questo non lo ha aiutato. Abbiamo ritrovato il gol di Ferrari, Liguori si è ben comportato e va aspettato perchè non può essere fisicamente al top. La Salernitana deve perseverare, oggi appena sbagli mezza cosa vieni punito ed è giusto che abbiano segnato perchè era la terza ripartenza in fotocopia. Senza cattiveria in zona gol non si segna, è evidente. Arbitraggio? Gestione dei cartellini discutibile, rosso giusto, non ha inciso sul risultato ma a noi subito giallo alla prima occasione mentre loro in qualche circostanza forse avrebbero meritato un'ammonizione". Queste le dichiarazioni del tecnico della Salernitana Giuseppe Raffaele al termine della gara pareggiata col Potenza.