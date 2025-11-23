Monza, Bianco: "Non contano i record ma i campionati. Abbiamo saputo soffrire"

Il Monza conquista la settima vittoria consecutiva, superato nel bi-match di giornata il Cesena per 1-0 issandosi da sola in testa alla classifica con tre punti di margine sul Modena. Il tecnico Paolo Bianco nella sala stampa del U-Power mostra la sua soddisfazione unita a concretezza:

“I record non servono a nulla, ma sono i campionati ad essere importanti. Tutti si ricordano di Stroppa e non di chi deteneva record di prima di me”. Sulla partita ha aggiunto: “Mi è piaciuta moltissimo la parte tecnica e tattica del primo tempo, contro una squadra che aveva ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque perdendo immeritatamente a Bari. Mi è piaciuto nel secondo tempo, nella difficoltà la squadra ha avuto compattezza. Le partite si vincono soffrendo e non come abbiamo abituato nell’ultimo periodo. Mi è piaciuto la voglia di portare a casa la settima vittoria e la voglia di non subire gol, c'era paura nel finale vista l'importanza della partita"

Poi prosegue: "Questi ragazzi sono grandissimi uomini soprattutto coloro che vengono dalla passata stagione, parto dalla fotografia della squadra sotto la curva dopo Monza da allora siamo ripartiti forte. A questo punto dobbiamo rimanere a questi livelli ma questi ragazzi hanno più voglia di me di tornare nel campionato che gli compete. Nel primo tempo potevamo fare qualche gol in più mentre nel secondo non ci è stato dato un rigore evidente. Obiang? Giocatore di grande esperienza dimostrata anche quando ha chiesto di uscire perché ha capito di non poter dare più nulla alla squadra".

Sulla solidità difensiva: “Siamo contenti di non subire gol però mi aspetto che la squadra ne faccia di più, possiamo essere più cinici. Sono soddisfatto ma dobbiamo fare meglio in avanti per il volume di gioco prodotto"