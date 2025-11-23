È già un Derby di Milano da record: incasso più alto nella storia della Serie A
Finisca come finisca, è già un Derby di Milano da record. Sì, perché i 75.562 spettatori presenti allo stadio Meazza di San Siro hanno portato a un incasso complessivo da 8.649.494 euro, il dato più alto mai registrato nella storia del massimo campionato italiano. Battuto di oltre un milione il precedente primato, che apparteneva a Inter-Milan 1-2 del 22 settembre 2024 (7.626.430 euro di incasso).
Si tratta del settimo incasso più alto di sempre nella storia del calcio italiano, con le altre posizioni della Top 10 che sono occupate tutte da sfide di Champions League. Di seguito la classifica aggiornata.
1. Inter-Barcellona, semifinale di ritorno Champions League 2024/2025 - 14,67 milioni di euro
2. Inter-Milan, semifinale di ritorno Champions League 2022/23 – 12,5 milioni di euro
3. Milan-Inter, semifinale di andata Champions League 2022/23 – 10,4 milioni di euro
4. Inter-Bayern Monaco, quarti di ritorno Champions League 2024/25 – 10 milioni di euro
5. Inter-Atletico Madrid, ottavi di andata Champions League 2023/24 – 9,2 milioni di euro
6. Milan-Tottenham, ottavi di andata Champions League 2022/23 – 9,1 milioni di euro
7. Inter-Milan, 12^ giornata Serie A 2024/2025 - 8,6 milioni di euro
8. Milan-Napoli, quarti di andata Champions League 2022/23 – 8,5 milioni di euro
9. Inter-Benfica, quarti di ritorno Champions League 2022/23 – 8,2 milioni di euro
10. Inter-Barcellona, girone Champions League 2019/20 – 7,9 milioni di euro