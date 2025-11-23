Lazio-Insigne, è tutto vero? Sarri dribbla: "Non m'interesso di mercato. Se mi piace? Idem"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, dopo la vittoria contro il Lecce è intervenuto al microfono di DAZN: "Abbiamo fatto 60-70 minuti di alto livello. La squadra è in crescita. Rimane quest'arrabbiatura perché non si può portare una partita di questo tipo al 90' col risultato ancora in ballo".

Quant'è soddisfatto un allenatore? Si sta divertendo?

"L'ho in tempi non sospetti, questo è un gruppo che mi fa divertire durante la settimana. Quindi speravo che prima o poi mi facesse divertire anche durante la partita. L'importante è che la squadra lasci la sensazione di essere in crescita. Manca ancora qualcosa, ma i passi in avanti negli ultimi nove mesi sono abbastanza evidenti. L'obiettivo della stagione è creare una base solida a cui aggiungere poi 3-4 giocatori per tornare a essere competitivi a livelli importanti":

Quanto manca per essere la Lazio migliore?

"Non lo so io e non lo so nessuno, ma nei primi 60 minuti la Lazio mi ha ricordato il Napoli di 7-8 anni fa. E questo è un gran complimento. Non siamo a quei livelli di qualità tecnica, ma lo stare in partita è stato lo stesso. Stiamo crescendo a livello di mentalità. Spero ci siano tanti margini, questo ce lo dirà solo il tempo".

Le voci su Insigne sono vere?

"Io non m'interesso di mercato".



Ma le piacerebbe?

"La risposta è la stessa di prima".