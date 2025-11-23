Roma prima da sola! Il Milan sorpassa l'Inter dopo il derby: la classifica di Serie A aggiornata
Il Milan vince il Derby contro l'Inter e con questo risultato è anche la Roma a beneficiarne, ritrovandosi in testa da sola alla classifica della Serie A! Alle spalle dei giallorossi, a due punti, il tandem con proprio i rossoneri e il Napoli campione in carica. Dietro di un punto rimane l'Inter, assieme al Bologna.
Serie A, la classifica aggiornata
Roma 27 punti (12 partite giocate)
Milan 25 (12)
Napoli 25 (12)
Inter 24 (12)
Bologna 24 (12)
Juventus 20 (12)
Como 18 (11)
Lazio 18 (12)
Sassuolo 16 (11)
Udinese 15 (12)
Torino 14 (11)
Cremonese 14 (12)
Atalanta 13 (12)
Cagliari 11 (12)
Parma 11 (12)
Lecce 10 (12)
Pisa 9 (11)
Genoa 8 (12)
Fiorentina 6 (12)
Hellas Verona 6 (12)
