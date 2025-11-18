TMW Milan, Tare e il mercato di gennaio: "Non credo sarà importante, ma saremo vigili"

Nel suo intervento al Social Football Summit a Torino, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha parlato anche del prossimo mercato, rispondendo a una domanda sulle possibili strategie della società rossonera a gennaio: "Non lo so, ma saremo molto attenti ad ogni opportunità. Non penso sarà un mercato importante ma saremo pronti se sarà utile”.

Che stagione sta vedendo?

"Onestamente perché la classifica è molto corta e cambia ogni settimana. L’equilibrio è fondamentale e noi dobbiamo pensare a tornare in Champions. Questo è un momento chiave della stagione e ci dispiace per il pareggio a Parma. Per noi è importante vincere per non perdere punti in classifica. A marzo capirei se saremo in grado di vincere. Non era scontato ma sapevo che potevamo competere”.

Sul Derby?

“Conosco bene quello di Roma, ma sono curioso di vivere quello di Milano. Poi io ero tifoso del Milan quindi per me è molto speciale. Questo sono partite che non si vincono ma si giocano. Sarà importante ma non fondamentale. Sarà importante per la città e per dare credibilità al progetto”. Ho sempre detto di essere tifoso del Milan e realizzare questo sogno per me è stato bellissimo”.

Un giocatore del Milan le ha chiesto un selfie?

"Sì Sandro Tonali perché era mio tifoso quando giocavo al Brescia”.Sulla Lazio?

"In 15 anni abbiamo portato una squadra che aveva un salario massimo di 500 mila, ad arrivare a giocatori come Luis Alberto, Immobile… che guadagnavano più di 4-5 milioni di euro".

Cosa si è portato al Milan?

"Quello spirito che si era creato con Simone Inzaghi perché eravamo una famiglia. Questa gestione mi piace e vorrei crearla anche nel Milan. Sono molto contento perché abbiamo creato un rapporto di grande empatia con lo staff di Allegri”.