L'apertura di QS: "In ginocchio da Lautaro. Il capitano è l'immagine della crisi con le big"

Le due sconfitte dell'Inter tra campionato e Champions League nel derby contro il Milan e al Metropolitano contro l'Atletico Madrid sono il tema di apertura scelto oggi da QS in prima pagina. Il quotidiano sintetizza le difficoltà nerazzurre con uno scatto di capitan Lautaro Martinez in ginocchio e titola: "In ginocchio da Lautaro. L'Inter fatica con le big, il capitano è l'immagine della crisi". I nerazzurri quest'anno hanno vinto solo a Roma contro la capolista, mentre hanno rimediato i ko contro Juventus, Napoli, Milan e Atletico Madrid.

Nel taglio basso trova invece spazio la denuncia dell'ex arbitro Minelli ("Minelli accusa i vertici arbitrali: 'Un sistema non chiaro, così si perde la passione'") e alla prossima giornata di campionato che vedrà nel programma anche la sfida di San Siro tra Milan e Lazio ("Allegri rilancia: 'Derby, che bello. Ma ora la Lazio' Il tecnico perde Pulisic contro i biancocelesti. Stasera in campo Como-Sassuolo nell'anticipo").

"È normale che il derby di Milano sia importante, ti dà grande adrenalina - ha detto ieri Allegri in conferenza stampa -. Non bisogna uscire dall'obiettivo finale: entrare tra le prime quattro. In sette punti al momento ci sono sette squadre con la Lazio che sta rientrando, è stata sottovalutata, Sarri sta facendo un ottimo lavoro. Non hanno fatto mercato, hanno avuto infortuni, per noi sabato sarà una partita difficile, perché è una squadra ben organizzata che sembra che ti conceda ma ti concede poco. Hanno la possibilità di rientrare nel giro Champions. La vittoria nel derby è stata meravigliosa, però basta. Siamo a giovedì, sabato c'è un'altra partita importante, ci sono tre punti che ci permetterebbero di fare un passettino verso il nostro obiettivo".