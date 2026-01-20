Milan verso il cambio di finanziatore: RedBird tratta l'uscita di Elliott entro fine febbraio

Dietro le quinte di Casa Milan si muovono ingranaggi pesanti, con un obiettivo chiaro: chiudere il capitolo Elliott e aprirne uno nuovo. La trattativa tra RedBird e Manulife Comvest, destinato a subentrare come investitore al posto dei Singer, procede con ritmo costante e punta a definire ogni passaggio entro la fine di febbraio. Come specificato da Sportmediaset, i tempi restano tecnici, perché vanno messi a punto dettagli su modalità, durata e costi del nuovo prestito, che dovrebbe essere più lungo e con tassi inferiori rispetto all’attuale.

Non è ancora scolpito nella pietra il perimetro dell’operazione: il nuovo finanziatore potrebbe non entrare nel capitale del club, anche se l’ipotesi non è del tutto esclusa. Sullo sfondo resta pure il tema di una possibile vendita futura, non all’ordine del giorno ma legata a variabili come lo stadio e un’eventuale offerta giusta sul tavolo di Cardinale.

Parallelamente, intanto, si ragiona su un nuovo CdA e su un organigramma rivisto dopo l’uscita dei Singer. Il portale scrive che RedBird punta su Calvelli, in ottimi rapporti con Giorgio Furlani: da qui l’idea di una transizione non traumatica, nel segno della continuità. L’attuale ad potrebbe arrivare almeno a fine stagione, mentre per Cocirio e Scaroni la clessidra sembra girata. La rotta è tracciata: estinzione del debito con Elliott, cambio di investitore e poi, con calma, il resto. In queste partite, la fretta non paga.