Fiorentina, Vanoli vede il bicchiere mezzo pieno: "Ripartiamo da questo spirito e coraggio"

Mister Paolo Vanoli, attraverso il suo nuovo profilo Instagram, ha voluto commentare di nuovo il pareggio ottenuto ieri contro la Juventus. A quasi 24 ore dall'1-1 ottenuto al Franchi, il tecnico della Fiorentina ha scritto il seguente messaggio: "La strada è lunga ma dobbiamo ripartire da questo spirito e coraggio. Bravi ragazzi".

Vanoli giovedì contro l'AEK Atene farà il debutto ufficiale in una competizione europea da tecnico in prima.

Le parole di mister Paolo Vanoli in conferenza stampa

"Il risultato è importante per il morale e i nostri tifosi, loro volevano una prestazione di cuore. Adesso dobbiamo ripartire da quello: dallo spirito, dal cuore. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. La strada è lunga ma questo è un altro piccolo mattoncino nella nostra rincorsa. L'obiettivo è cambiato e per arrivare alla salvezza servirà coraggio perché arrivare a 40 punti, dopo il nostro inizio, non è facile. Nel secondo tempo ho detto che con la paura non si va da nessuna parte, che ci vuole coraggio. I ragazzi hanno voglia di uscire da questa situazione e nel secondo tempo c'è stata una grande reazione. Faccio i complimenti a Parisi e a chi è entrato con un grande spirito: Fortini, Kouadio, Gudmundsson. Kean? Moise stasera ha dimostrato di essere un leader e il suo attaccamento alla maglia. Ha giocato da campione. Ora devo essere bravo a servirlo di più. Il tempo è poco ma stasera ha dimostrato ciò che ci può dare attraverso la sofferenza nel voler aiutare i compagni. Piccoli deve imparare un po' meglio a giocare al suo fianco, stasera non sempre hanno fatto benissimo. Gudmundsson ha un altro tipo di gioco, scendere a collegare attacco e centrocampo, e oggi facciamo fatica".