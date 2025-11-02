Marocchi: "Juve padrona del campo nel primo tempo, la Cremo gli ha regalato 45 minuti"

L'ex bianconero Giancarlo Marocchi, intervenuto come di consueto negli studi di Sky Sport, ha analizzato la prestazione della Juventus contro la Cremonese. Queste le sue dichiarazioni: "La Juventus è stata padrona del campo nel primo tempo, quindi ha fatto gol e ha colpito un palo. Nel secondo tempo si è aperta la partita, la Cremonese, che non mi sarei aspettato così timida, forse ha partecipato all'attesa ed è diventata spettatrice di Spalletti.

Perché la Cremonese, protagonista di questo inizio di campionato, anche quando è stata costretta in difesa, l'ha sempre fatto con una strategia per poi riattaccare. Nel primo tempo non ha mai attaccato, nel secondo tempo che si è aperta un po' la partita, un'azione da una parte, un'azione dall'altra, ma è stata una Cremonese non troppo pericolosa, perché alla fine un gol lo fa solo grazie a Vardy. La Cremo ha concesso 45 minuti alla squadra di Spalletti".

L'analisi di mister Spalletti

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, parla ai microfoni di Sky dopo il successo di Cremona che segna il suo ritorno in Serie A: "Dopo due minuti lo sapevano tutti dove giocava, mi aspettavo fosse in condizione di fare male di più. Nell'azione perimetrale difficilmente siamo riusciti a cambiare fascia, loro di fatto hanno una punta solo perché é Vardy quello pericoloso. Koop è stato più difensore di tutti dal punto di vista di essere ordinati sulle ripartenze e di sistemare quelli davanti. Vardy è un campione e lo dice il gol che ci ha fatto, loro sono bravissimi a servirlo".