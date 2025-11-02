Juventus, Kostic: "Al di là della tattica, conta aver seguito l'azione e segnato il gol"

L'esterno della Juventus Filip Kostic ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Cremonese vinta per 1-2 e valevole per la 10^ giornata di Serie A.

Cosa vi ha chiesto di nuovo Spalletti?

"Al di là delle indicazioni tattiche, la palla arriva: ho seguito l'azione e fatto gol: questo è l'importante".