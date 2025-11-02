Il Liverpool torna a sorridere, Salah: "Stagione difficile, i nuovi hanno bisogno di tempo"

In fondo al tunnel della crisi del Liverpool c'è Mohamed Salah: l'attaccante ha spianato la strada ai Reds contro l'Aston Villa (per 2-0) con il 250° gol con la maglia del club.

Al termine della gara l'egiziano ha parlato ai microfoni di TNT Sports della propria soddisfazione per la vittoria ritrovata dai suoi: "Era molto importante ottenere la vittoria oggi, visto che avevamo subito alcune sconfitte in Premier League e Champions League. Sono contento che ora siamo tornati in carreggiata, ed è un grande slancio prima di partite importanti".

Poi ha riconosciuto: "È una stagione molto difficile per noi perché abbiamo alcuni nuovi giocatori, sono ottimi giocatori ma hanno bisogno di tempo per adattarsi. Abbiamo perso alcuni giocatori e come dicevo per i nuovi ci vuole tempo per adattarsi e conoscere il gioco degli altri, ma andrà tutto bene".

Sui 250 gol segnati per il Liverpool: "È una sensazione fantastica segnare gol per un club così importante, è qualcosa che non do per scontato, sono davvero orgoglioso e felice di questo risultato".

