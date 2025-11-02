Il Liverpool torna a sorridere, Salah: "Stagione difficile, i nuovi hanno bisogno di tempo"
In fondo al tunnel della crisi del Liverpool c'è Mohamed Salah: l'attaccante ha spianato la strada ai Reds contro l'Aston Villa (per 2-0) con il 250° gol con la maglia del club.
Al termine della gara l'egiziano ha parlato ai microfoni di TNT Sports della propria soddisfazione per la vittoria ritrovata dai suoi: "Era molto importante ottenere la vittoria oggi, visto che avevamo subito alcune sconfitte in Premier League e Champions League. Sono contento che ora siamo tornati in carreggiata, ed è un grande slancio prima di partite importanti".
Poi ha riconosciuto: "È una stagione molto difficile per noi perché abbiamo alcuni nuovi giocatori, sono ottimi giocatori ma hanno bisogno di tempo per adattarsi. Abbiamo perso alcuni giocatori e come dicevo per i nuovi ci vuole tempo per adattarsi e conoscere il gioco degli altri, ma andrà tutto bene".
Sui 250 gol segnati per il Liverpool: "È una sensazione fantastica segnare gol per un club così importante, è qualcosa che non do per scontato, sono davvero orgoglioso e felice di questo risultato".
Premier League, la 10a giornata
Brighton - Leeds 3-0
Burnley - Arsenal 0-2
Crystal Palace - Brentford 2-0
Fulham - Wolverhampton 3-0
Nottingham Forest - Manchester United 2-2
Tottenham - Chelsea 0-1
Liverpool - Aston Villa (1 novembre, ore 21)
West Ham - Newcastle (2 novembre, ore 15)
Manchester City - Bournemouth (2 novembre, ore 17:30)
Sunderland - Everton (3 novembre, ore 21)
Classifica
1. Arsenal 25
2. Bournemouth 18*
3. Liverpool 18
4. Tottenham 17
5. Chelsea 17
6. Sunderland 17*
7. Manchester United 17
8. Manchester City 16*
9. Crystal Palace 16
10. Brighton 15
11. Aston Villa 15
12. Brentford 13
13. Newcastle 12*
14. Fulham 11
15. Everton 11*
16. Leeds 11
17. Burnley 10
18. Nottingham 6
19. West Ham 4*
20. Wolverhampton 2
*una gara in meno
