Latina, Bruno carica la squadra: "Serve coraggio contro la Salernitana. Uniti possiamo fare grandi cose"

Reduce dal successo ai rigori in Coppa Italia, il Latina si prepara ad affrontare la Salernitana, capolista del campionato. Alla vigilia del match, mister Alessandro Bruno ha parlato in conferenza stampa sottolineando il valore del momento: “La vittoria in Coppa è stata un buon viatico. Venivamo da una gara con un po’ di amarezza per il pareggio subito all’ultimo, ma i ragazzi hanno reagito alla grande. Hanno fatto una prestazione importante, che ci dà fiducia per affrontare una squadra fortissima come la Salernitana”.

Il tecnico ha poi rivolto un messaggio ai tifosi nerazzurri, attesi numerosi all’Arechi: “Conosco bene il popolo pontino, so quanto tengano a queste partite. Ci sarà un grande seguito e chiedo ai nostri tifosi di starci vicino in questo momento delicato. Il Latina è una squadra nuova, con tanti giovani, ma sta crescendo e si sta facendo rispettare. Con due o tre punti in più parleremmo di un inizio eccezionale. Domenica sarà un crocevia importante: se affronteremo la gara con la giusta mentalità, potremo aprire scenari molto positivi”.

Bruno infine si è soffermato sull’approccio tattico: “Dovremo giocare con coraggio, intensità e attenzione. Loro hanno grande fisicità, quindi sarà fondamentale vincere i duelli e limitare le loro giocate. Quando arrivano in area diventano pericolosi, ma se manterremo l’intensità su ogni zona di campo possiamo metterli in difficoltà”.