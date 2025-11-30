Roma, Soule: "Napoli fortissimo, oggi partita fondamentale se vogliamo restare lassù"

Matias Soulè, attaccante della Roma, è stato intervistato da DAZN prima della sfida col Napoli: "Ringrazio il mister per la fiducia, provo sempre a dare il massimo dall'inizio o dalla panchina. Gli attaccanti sono i primi difensori, tutto quello che facciamo anche per difendere è fondamentale. Dobbiamo misurarci contro queste squadre fortissime, speriamo di fare una grande partita".

Gasperini come vi ha caricato?

"Il secondo tempo con l'Inter e il primo col Milan siamo stati meglio noi, se vogliamo restare ancora lassù queste sono le gare più importanti. Siamo solo alla dodicesima giornata, restiamo tranquilli e vogliamo vedere dove possiamo arrivare".