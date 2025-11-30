Roma, Soule: "Napoli fortissimo, oggi partita fondamentale se vogliamo restare lassù"
TUTTO mercato WEB
Matias Soulè, attaccante della Roma, è stato intervistato da DAZN prima della sfida col Napoli: "Ringrazio il mister per la fiducia, provo sempre a dare il massimo dall'inizio o dalla panchina. Gli attaccanti sono i primi difensori, tutto quello che facciamo anche per difendere è fondamentale. Dobbiamo misurarci contro queste squadre fortissime, speriamo di fare una grande partita".
Gasperini come vi ha caricato?
"Il secondo tempo con l'Inter e il primo col Milan siamo stati meglio noi, se vogliamo restare ancora lassù queste sono le gare più importanti. Siamo solo alla dodicesima giornata, restiamo tranquilli e vogliamo vedere dove possiamo arrivare".
Altre notizie Serie A
Tre gare di Palladino per superare Juric: due vittorie di fila per l'Atalanta, prima volta in stagione
Editoriale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
1 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
4 Roma-Napoli, le probabili formazioni: Pellegrini e Soule sicuri del posto, Conte conferma il 3-4-3
Ora in radio
Primo piano
La vendetta dell'ex: l'Atalanta di Palladino trova la sua prima vittoria in A con la Fiorentina, 2-0
Serie A
Tre gare di Palladino per superare Juric: due vittorie di fila per l'Atalanta, prima volta in stagione
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile