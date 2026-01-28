Monaco-Juventus, le formazioni ufficiali: panchina per Yildiz, Locatelli e David

Questa sera alle ore 21:00 allo stadio Louis II la Juventus si gioca le residue speranze di poter evitare il playoff di Champions League e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, per riuscirci dovrà vincere in casa del Monaco e sperare in incroci particolarmente favorevoli dalle altre partite in programma per l'8^ giornata della Fase campionato di Champions League.

Qualche sorpresa Spalletti la riserva nella scelta dei suoi uomini che dovranno iniziare la partita nel Principato. In porta c'è Perin e non Di Gregorio, la difesa a tre è confermata come contro il Napoli, con Koopmeiners che fa coppia con Thuram in mediana. Panchina per Yildiz, almeno inizialmente, così come per altri protagonisti in pianta stabile della formazione bianconera come Cambiaso e David.

Di seguito le formazioni ufficiali di Monaco-Juventus, partita che sarà arbitrata dal direttore di gara spagnolo Jose Maria Sanchez.

MONACO (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Coulibaly, Golovin; Balogun.

A disposizione: Stawiecki, Lienard, Biereth, Idumbo, Ilenikhena, Ouattara, Michal, Bamba, Fati, Toure, Nibombe.

Allenatore: Sebastien Pocognoli.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal; Thuram, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Miretti; Openda.

A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Locatelli, Yildiz, Zhegrova, Adzic, Kostic, Joao Mario, Cambiaso, David.

Allenatore: Luciano Spalletti.