Il Monaco è rinato: "Discussioni interne e cene di squadra, così abbiamo invertito la rotta"

La sera del 20 gennaio 2026 è stata uno dei momenti più difficili della stagione per il Monaco. Dopo la pesante sconfitta per 6-1 contro il Real Madrid allo stadio Santiago Bernabéu, arrivata pochi giorni dopo un altro passo falso contro il Lorient (1-3) allo Stade Louis-II, l’ambiente nel club monegasco era tesissimo.

Proprio in quel momento, però, lo spogliatoio ha deciso di reagire. I giocatori hanno organizzato una riunione interna per chiarire i problemi e ritrovare unità. A raccontarlo è stato l’attaccante Folarin Balogun: "È stata un’opportunità per parlare apertamente e trovare soluzioni. Una discussione positiva per il bene della squadra, per invertire la rotta". La svolta è proseguita anche fuori dal campo: pochi giorni dopo la squadra ha organizzato una giornata in amicizia, culminata con una cena nel ristorante monegasco La Môme Monte-Carlo. Un’iniziativa sostenuta dall’allenatore Sébastien Pocognoli: "Ci siamo ritrovati per passare del tempo insieme. Il gruppo sta bene, ma i giocatori hanno bisogno anche di momenti fuori dal campo per creare una vera famiglia".

I risultati non hanno tardato ad arrivare. Dopo aver ottenuto la qualificazione ai playoff di Champions (uscendo poi col PSG tra i rimpianti), il Monaco ha avviato una grande rimonta in Ligue 1: 17 punti conquistati nelle ultime sette giornate e una risalita importante in classifica. Determinante anche il cambio tattico: il passaggio al 3-4-2-1 ha dato equilibrio alla squadra. Denis Zakaria è stato arretrato al centro della difesa a tre, rendendo il Monaco una delle difese più solide del campionato. "Siamo un collettivo unito, ci aiutiamo tutti", ha spiegato Kehrer.

A dare ulteriore impulso sono stati anche i rinforzi invernali: il difensore Wout Faes, arrivato dal Leicester, e l’esterno ivoriano Simon Adingra dal Sunderland. Infine, la rinascita passa anche dai leader tecnici. Maghnes Akliouche è tornato protagonista con 6 gol e 7 assist, mentre Balogun è in grande forma con cinque reti nelle ultime cinque partite e 13 complessive in stagione. Il Monaco ora guarda al futuro con fiducia.