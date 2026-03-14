Ligue 1, il Monaco non sbaglia contro il Brest: 2-0 firmato Balogun-Golovin e 5° posto
Il Monaco non sbaglia in casa contro il Brest, archiviando la pratica del 26° turno di Ligue 1 grazie alle reti di Balogun al 19' e Golovin al 78'. Il club del Principato è attualmente quinto in classifica con 43 lunghezze, mentre il Brest è decimo con 36. Di seguito la graduatoria aggiornata e il programma completo della ventiseiesima giornata del massimo campionato francese.
Il programma del 26° turno di Ligue 1
Venerdì 13 marzo
Marsiglia-Auxerre 1-0
Sabato 14 marzo
Lorient – Lens 2-1
Angers – Nizza (19:00)
Monaco – Brest (21:05)
Domenica 15 marzo
Strasburgo – Paris FC (15:00)
Le Havre – Lione (17:15)
Metz – Tolosa (17:15)
Rennes – Lilla (20:45)
La classifica di Ligue 1
PSG 57 (25 partite giocate)
Lens 56 (26)
Marsiglia 49 (26)
Lione 46 (25)
Monaco 43 (26)
Rennes 43 (25)
Lilla 41 (25)
Lorient 37 (26)
Strasburgo 36 (25)
Brest 36 (26)
Angers 33 (26)
Tolosa 31 (25)
Paris FC 27 (25)
Le Havre 26 (25)
Nizza 25 (26)
Auxerre 19 (26)
Nantes 17 (25)
Metz 13 (25)
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