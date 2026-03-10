Monaco, Vanderson rischia tre mesi di stop. La partecipazione al Mondiale è a rischio

La stagione del Monaco continua a essere segnata dai problemi fisici che, a più riprese, hanno condizionato il rendimento della squadra. Anche nella prestigiosa vittoria ottenuta venerdì scorso contro il PSG per 3-1, il club del Principato ha dovuto fare i conti con nuove brutte notizie dall’infermeria. Durante la sfida sono infatti usciti per infortunio due titolari importanti: Caio Henrique e Vanderson. Per il primo le notizie sono relativamente rassicuranti: il suo rientro in campo è previsto nel mese di aprile. Decisamente più complicata, invece, la situazione del terzino.

Secondo quanto riportato dal quotidiano brasiliano Globo, Vanderson dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla coscia sinistra. I tempi di recupero stimati sarebbero di circa tre mesi, uno stop piuttosto lungo che rischia di avere conseguenze pesanti: questo infortunio potrebbe compromettere seriamente le possibilità del difensore di partecipare al Mondiale 2026 con il Brasile. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti, infatti, dovrebbe comunicare la lista dei convocati per la competizione prima della data prevista per il ritorno in campo del giocatore.

In queste condizioni, le chance di Vanderson di essere incluso nella rosa della Seleção sembrano ridotte al minimo. Salvo un recupero sorprendentemente rapido o un cambio di programmi da parte dello staff tecnico brasiliano, il difensore del Monaco rischia di dover seguire il cammino della nazionale verdeoro da spettatore, davanti alla televisione. Una prospettiva amara per un giocatore che sperava di ritagliarsi uno spazio importante nel torneo più prestigioso del calcio mondiale.