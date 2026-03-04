La strage di sportivi in Palestina. Israele ne ha uccisi oltre mille: 565 legati al calcio

La Federcalcio Palestinese (PFA) ha pubblicato nei giorni scorsi un report sullo stato dello sport a Gaza dopo 29 mesi d’assedio, distruzione e uccisioni da parte di Israele con dati aggiornati al 12 febbraio scorso. I numeri dei morti, nell’ambito sportivo, causati dalla guerra sono oltre mille (1007 per la precisione) di cui 962 uomini e 45 donne.

La maggior parte di questi sono legati al calcio con 565 fra giocatori, allenatori, arbitri, tecnici e dirigenti sportivi uccisi nel corso di questi oltre due anni di bombardamenti e invasione della Striscia di Gaza. A seguire, è stata la Palestinian Scouts and Guides Association ad avere più vittime, con 125 morti. In tutto Israele ha ucciso 317 atleti e atlete olimpionici. La PFA inoltre ha confermato che almeno altre cinque sportivi sono considerati dispersi, mentre sono centinaia quelle con cui non si hanno più contatti: “La loro ubicazione rimane sconosciuta a causa delle circostanze in corso, sollevando gravi preoccupazioni per la loro sicurezza e il loro benessere"

Nel report si riportano anche i danneggiamenti alle strutture sportive: 265 sono state danneggiate di cui 184 distrutte completamente. Fra queste spiccano gli impianti principali dedicati al calcio molti dei quali sono stati anche riconvertiti in campo profughi come nel caso dello Yarmouk Stadium, del Palestine Stadium e dell'Al-Durra Stadium.