Niente rose extralarge ai Mondiali: la FIFA dice no all'ipotesi di allargamento
Le nazionali qualificate ai Mondiali 2026, tra cui si spera ci sia anche l’Italia, non potranno convocare fino a 30 giocatori. Nelle scorse settimane, è circolata la presunta idea della FIFA di aumentare il numero di convocabili dai rispettivi commissari tecnici.
Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, però, l’idea di Zurigo sarebbe quella di conservare il limite attuale, fissato a 26 giocatori.
A militare in favore dell’allargamento delle rose vi era anzitutto quello del Mondiale, da 32 a 48 squadre. Ma, soprattutto, i possibili disagi legati agli spostamenti tra Canada, Messico e Stati Uniti, i tre Paesi che ospiteranno la rassegna iridata la prossima estate.
