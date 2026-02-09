Montella: "Yildiz ha qualcosa di Del Piero: prevedo per lui un futuro di altissimo livello"

Vincenzo Montella, ct della Turchia, parla della propria esperienza come ct della Turchia e della crescita di Yildiz, che è diventato un leader in casa Juve oltre che un perno della Nazionale: "Sono molto contento. Kenan faceva parte della Nazionale già quando giocava nella Juve Next Gen. È un giocatore dalle potenzialità immense ed è ancora in una fase di crescita. Kenan accompagna al talento naturale la giusta mentalità, ha voglia di migliorarsi. Per lui prevedo un futuro di altissimo livello negli anni a venire".

Yildiz somiglia davvero a Del Piero?

"Qualcosa di simile c’è, ad esempio il modo in cui calcia in porta: ha fatto gol molto simili a quelli di Alex. Ma nelle caratteristiche generali sono diversi".

L'esperienza alla guida della Turchia al momento è più che positiva, dice Montella, che conferma gli conceda una grandissima possibilità di aggiornarsi, di vedere tanti campionati, quasi tutti i più importanti in Europa ma anche nel resto del mondo, ad esempio in Arabia Saudita. La Turchia è una squadra molto competitiva con tanti giovani talenti che stanno sbocciando, ci sono ottime prospettive. La Turchia è un paese grande, “giovane”, che si sta innovando, con bellezze storiche e naturali importanti. Un posto molto bello che il ct ha avuto il piacere di esplorare e scoprire, conclude nel corso dell'intervista concessa a Il Messaggero.