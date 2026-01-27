Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Un "aeroplanino" plana su Trigoria. Oggi la visita di Montella alla Roma di Gasperini

Oggi alle 19:55
Una gradita sorpresa, quella andata in scena oggi a Trigoria (nella giornata di martedì 27 gennaio). Come testimoniano infatti i canali ufficiali della Roma, dalle parti del centro sportivo giallorosso si è infatti visto Vincenzo Montella-

Il grande "aeroplanino", campione d'Italia e detentore della Supercoppa Italiana nel 2001, ha incontrato mister Gasperini e i giocatori, assistendo anche all'allenamento della squadra a pochi giorni da Panathinaikos-Roma. L'ex attaccante giallorosso, ricordiamo, attualmente ricopre il ruolo di CT della nazionale turca.

