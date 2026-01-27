Un "aeroplanino" plana su Trigoria. Oggi la visita di Montella alla Roma di Gasperini
TUTTO mercato WEB
Una gradita sorpresa, quella andata in scena oggi a Trigoria (nella giornata di martedì 27 gennaio). Come testimoniano infatti i canali ufficiali della Roma, dalle parti del centro sportivo giallorosso si è infatti visto Vincenzo Montella-
Il grande "aeroplanino", campione d'Italia e detentore della Supercoppa Italiana nel 2001, ha incontrato mister Gasperini e i giocatori, assistendo anche all'allenamento della squadra a pochi giorni da Panathinaikos-Roma. L'ex attaccante giallorosso, ricordiamo, attualmente ricopre il ruolo di CT della nazionale turca.
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
2 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile