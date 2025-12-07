Montella: "Yildiz può giocare ovunque. Ma deve imparare ad attaccare l’area con più cattiveria"

Brilla nella Juventus la stella di Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero sta crescendo e sarà molto utile anche alla sua Turchia nel tentativo di raggiungere il prossimo Mondiale. E' molto felice delle prestazioni del giocatore Vincenzo Montella. E l'ex attaccante di Roma e Sampdoria, ora commissario tecnico turco, ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Yildiz è un gran bel giocatore, una bella persona e ha soltanto vent’anni. Deve ancora crescere, riuscirà perché è ambizioso. Mi pare presto per ingabbiarlo in un ruolo. Per ora può giocare ovunque davanti, trequartista, seconda punta. Sicuramente sul centrosinistra rende di più, è la sua zona. Deve però migliorare in una cosa. Deve imparare ad attaccare l’area con più cattiveria e continuità. Quando lo fa, come avete visto di recente, segna. Vedo tutte le sue partite".

L'altro gioiellino a disposizione della sua Nazionale è Arda Guler che veste la casacca del Real Madrid. A Montella viene inoltre chiesto come mai in Italia non nascano talenti di questi genere: "Si può aprire un dibattuto e io vivo lontano, non sono il più indicato. Però c’è bisognosi stare in Italia per capire che si può fare di più. Cominciando dai bambini e dai dilettanti".