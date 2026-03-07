Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, Yildiz: "Mi sono liberato, non segnavo da troppo tempo. Grande partita"

Juventus, Yildiz: "Mi sono liberato, non segnavo da troppo tempo. Grande partita"
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:53Serie A
Marco Pieracci

Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus, è stato intervistato da DAZN dopo il successo per 4-0 sul Pisa: "Mi sono liberato, il gol mi mancava da troppo tempo. Mi piace segnare e aiutare la squadra, giochiamo bene anche se a volte non segniamo e oggi abbiamo fatto una grande partita. Dobbiamo continuare su questa strada".

A quanti gol vuoi arrivare?
"Devo ringraziare il mister, è sempre dietro di me, ma io non penso a queste cose: devo dare tutto per la Juventus".

Ti trovi meglio al centro o più largo?
"Sono contento di giocare, davanti o a sinistra non importa".

Editoriale di Luca Calamai
