Genoa, contro l'Hellas domenica il primo "set ball": e i tifosi preparano l'esodo al "Bentegodi"

La vittoria contro la Roma certamente ha dato una spinta in più. La salvezza, obiettivo primario del Genoa, non è ancora acquista ma i tre punti di domenica sera avvicinano di più i rossoblù al traguardo finale. E domenica prossima all'ora di pranzo la gara contro l'Hellas può rappresentare un primo set ball. La sfida andrà presa però con le molle in quanto i gialloblù di Sammarco hanno superato il Bologna al "Dall'Ara" e l'avversario, malgrado le oggettive difficoltà avute fin qui, non va minimamente sottovalutato.

Attenzione alta

Non ci saranno problemi di questo tipo. Almeno per Daniele De Rossi che terrà la squadra sulla corda mantenendo sempre alto il livello dell'attenzione. L'obiettivo sarà quello di dare continuità ai tre punti del "Ferraris" per mettere un altro mattoncino importante. Ci saranno da valutare le condizioni di Tommaso Baldanzi. Il fantasista del Grifone ha saltato la sfida contro i giallorossi di Gasperini per un risentimento muscolare e verrà monitorato anche questa settimana.

Esodo al "Bentegodi"

Intanto i tifosi si preparano all'esodo verso il "Bentegodi". Vasquez e compagni non saranno soli nemmeno nella sfida in terra veneta. Nel primo giorno di prevendita sono stati staccati più di 1500 biglietti del settore ospiti nonostante possano acquistare i tagliandi solo i possessori della tessera DNA Genoa.