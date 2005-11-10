Monza, Juric: "Tutti gli elementi su cui abbiamo lavorato non si son visti. Primo tempo bruttissimo"

L'allenatore del Monza Ivan Juric, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta sul campo della Lazio per 3-1. Le sue parole: "E' stato un brutto primo tempo, non mi è piaciuto niente ed è la prima volta da quando sono qui. Tutti gli elementi su cui abbiamo lavorato tutto questo tempo non si sono visti. Poi abbiamo creato tante situazioni per pareggiare nel secondo tempo ma non siamo riusciti a concretizzare".

Quali sono gli elementi che non si sono visti?

"Nessuno ha giocato bene nel primo tempo. Dopo, anche con un uomo in meno, ho visto la mia squadra. Eravamo proprio brutti nel primo tempo e anche fragili. Chi è entrato nel secondo tempo hanno fatto molto bene".

Dove può alzare il livello questa squadra?

"Penso che abbiamo fatto il nostro in tutte queste partite. Oggi pensavamo di mettere più qualità in avanti ma abbiamo sbagliato clamorosamente. Nel secondo tempo ci siamo aggiustati e i ragazzi hanno fatto molto meglio. Non siamo riusciti ad alzare la qualità".