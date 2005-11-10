Monza, Juric: "Non voglio più giudicare gli arbitri, i giocatori imparino a non andare in terra"

Ivan Juric, tecnico del Monza, parla così in conferenza stampa dopo il ko contro la Lazio: "Nel primo tempo dire che abbiamo avuto difficoltà è generoso, non mi è piaciuto nulla. Atteggiamento e ciò che abbiamo preparato, non c'è stato nulla e non mi è piaciuto niente. Tecnicamente, contrasti, tutto è mancato. Abbiamo fallito perché abbiamo perso le nostre caratteristiche. Grandissima reazione nel secondo tempo, chi è rimasto in campo e chi è entrato ho visto i miei ragazzi. È stato un grande peccato, abbiamo trovato un portiere fenomenale. Non voglio più giudicare gli arbitri perché mi piace questo calcio per come stanno arbitrando, i giocatori devono imparare a non andare in terra. Nessuna lamentela".

Cosa ha detto ai calciatori tra primo e secondo tempo?

"C'era poco da dire, i ragazzi sapevano quanto abbiamo fatto male nel primo tempo. Non ho dovuto dire nulla di particolare".