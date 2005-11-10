Monza, Juric: "La Roma è diventata fortissima, dovremo limitarli al massimo"
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Matteo Selli
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29.11.2026 17:53Serie A
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Il tecnico del Monza Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro la Roma. Di seguito le sue dichiarazioni:
"Roma? A volte le cose vanno bene, a volte meno. Ora sono concentrato sul Monza, spero che potremo ripetere la prestazione con la Fiorentina per impensierire la Roma che diventata una squadra fortissima. Malen? Difficile preparare qualcosa, loro sono bravi sia in campo aperto che con la difesa bassa. Dovremo limitarli al massimo. Thiam ha fatto una grande partita, ha meritato la conferma. È sempre un piacere vedere Gasperini".
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