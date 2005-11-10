Il tecnico del Monza, Ivan Juric, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta per 4-0 contro la Roma: "Penso che loro, guardandoli dal vivo, andassero veramente forte. Credo che noi abbiamo risposto in quel momento al massimo. Hanno fatto dei gol di una qualità immensa. Però la mia sensazione, anche dopo il secondo tempo, è che questa sia una sconfitta molto positiva per noi, per vedere dal vivo come fanno certe cose, ma anche come siamo riusciti a rispondere in determinate situazioni. Se esiste una sconfitta positiva, considero proprio questa in quel modo. Ci può dare una grande mano per continuare a crescere”.

È interessante questo ragionamento. È come se i suoi giovani potessero aver imparato qualcosa questa sera?

“Assolutamente. Penso che ci siano stati momenti, soprattutto nel secondo tempo, nei quali abbiamo risposto alla grande, ma anche alcuni momenti del primo tempo. Abbiamo imparato anche come si gioca in avanti, abbiamo vissuto davvero quell'intensità che percepisci soltanto in certe situazioni. Ci sono stati momenti molto positivi e altri nei quali loro hanno dimostrato di essere di altissimo livello. Parliamo di un'altra categoria di giocatori. Però mi tengo questa sensazione che la partita possa esserci veramente utile. Loro sinceramente mi hanno impressionato per il ritmo di gioco, per l'intensità che mettono, per come recuperano palla e vanno subito in avanti a creare situazioni. E poi, quando arrivano davanti, hanno una qualità immensa. Abbiamo visto dei gol veramente straordinari”.

Ha sempre parlato bene della sua squadra, anche a inizio stagione quando arrivavano solo sconfitte o quasi. Cosa vedeva nei suoi giocatori?

“Io penso di avere una squadra giovane, molto interessante. Ci sono ragazzi che arrivano dalla Serie B portoghese, che non hanno mai giocato in Serie A, e altri che hanno già fatto tante partite. Vedo come stanno crescendo. Sono strasoddisfatto di quello che fanno, di come stiamo lavorando e di come abbiamo vinto 3-0 contro la Fiorentina. Vedo la loro crescita. Ci sono alti e bassi, perché sono giovani, ed è normale. Però percepisco una prospettiva molto buona per questa squadra. C'è tanto da migliorare, ma ho sempre avuto sensazioni positive, anche nei momenti ai quali ti riferivi. Abbiamo fatto anche bellissime prestazioni perdendo. Sono molto ottimista e fiducioso. Se continuiamo a lavorare così, con questo spirito e questa voglia di crescere, sono veramente molto ottimista”.

Secondo lei si poteva difendere meglio oppure era giusto accettare quel tipo di rischio di uno contro uno con Malen?

“Questa è la solita domanda. Noi abbiamo preso la nostra strada e i ragazzi cresceranno attraverso gli errori. Ho visto anche squadre venire qui senza giocare, mettendosi tutte dietro ad aspettare la morte. Io invece esco contento. Poi ci sono situazioni nelle quali bisogna leggere meglio le diagonali. Quando siamo tre contro uno dobbiamo essere aggressivi, non possiamo permettere all'avversario di tirare in quella maniera. Su questo andrò a lavorare, sulle cose che dobbiamo migliorare, non sul cambiare quello che vogliamo fare. Secondo me, anche nelle partite che abbiamo vinto, i ragazzi sono cresciuti perché si sono trovati ad affrontare le situazioni vere del calcio. Devono correre, essere aggressivi, veloci, non mettersi tutti dietro. Penso che questo atteggiamento ci porterà alla salvezza e permetterà a questi ragazzi di crescere e diventare giocatori più forti”.