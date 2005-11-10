Il tecnico del Monza, Ivan Juric, ha parlato a Sky Sport prima dell'inizio della partita all'Olimpico contro la Roma. Queste le sue parole.

Con tutto il rispetto per gli altri, Varela è un po' la notizia di questa prima fase della stagione del Monza. Non è che ve lo vendono, vero?

“No, ma sono tanti i ragazzi che stanno lavorando bene. È normale che lui sia in primo piano perché sta facendo gol. Però direi che tutti i ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro”.

La Roma è formidabile in questa fase e lei conosce molto bene il suo allenatore. Come si affronta una squadra del genere? Se si difende con un blocco basso si rischia di non uscire più dall'area di rigore, mentre se si va in pressing si lascia campo aperto alle ripartenze con Malen. E quindi?

“E quindi hai detto tutto te. Abbiamo visto tante partite. È chiaro che loro sono bravi sia in una cosa sia nell'altra, per cui noi proveremo a fare le nostre cose, a cercare di limitarli al massimo e ad avere anche il coraggio di attaccarli”.