L'allenatore del Monza Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida di campionato contro la Roma. Di seguito le sue parole:

"Vado a casa contento e soddisfatto per come abbiamo affrontato la Roma, per come abbiamo reagito e creato le occasioni. Questa è una sconfitta diversa, possiamo imparare tanto. Se vogliamo far crescere i giocatori questo è l'unico modo. I gol sono stati di una qualità immensa. Nel primo gol eravamo tre contro uno e non abbiamo affrontato bene Malen, nel secondo non siamo scivolati bene. Quando fai un errore lo analizzi e lo fai vedere. Secondo me bisogna far si che i giocatori crescano e vedano, e lo si fa mettendoli in situazioni scomode. La Roma è nettamente superiore a Inter e Lazio, ma ieri i nerazzurri erano ingiocabili. È un bel campionato. Se ti metti dietro e aspetti non fai fare undici gol a Varela e Robinson non farebbe così bene. La prima volta che ti va male e prendi gol cominci a pensare che devi metterti dietro, ma non è così. Vogliamo vedere chi regge e chi non è in grado".