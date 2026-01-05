Moratti: "Inzaghi ha fatto una cattiva imitazione di Mou. Inter, avrei preso Conte"

Massimo Moratti è tornato a parlare dopo la vittoria dell'Inter per 3-1 contro il Bologna e lo ha fatto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, attaccando Simone Inzaghi. All'ex patron nerazzurro non è andato giù come ha salutato il tecnico piacentino dopo la finale di Champions persa con il PSG: "Non mi è piaciuto cosa è successo, è andato via male". Poi ha proseguito: "Ha imitato Mourinho, ma con una cattiva imitazione perché lui aveva vinto il Triplete".

L'ex presidente dell'Inter ha spiegato: "Avrei affidato la squadra a Conte, ma la scelta che è stata presa dalla società scegliendo Chivu è stata intelligente e coraggiosa. Cristian è molto bravo, ha trovato la squadra". Infine conclude parlando dei singoli che gli piacciono di più in Serie A: "Per me è un piacere vedere come si muove Modric, mentre Nico Paz è un giovane con doti notevoli".