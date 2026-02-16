Moratti su Bastoni: "Sanzioni da Gattuso? Se ci si mette anche lui, che già non ha una Nazionale fortissima..."

"Mi sembra che l'Inter stia facendo tutto quello che era necessario fare, ma anche molto di più. Il cambio di allenatore aveva creato dubbi e invece questi dubbi sono spariti. L'Inter dovrebbe essere sulla strada buona, non diciamo di più, ma è già tanto". Così l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, intervenuto stamattina a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1: "Chivu? Allenatore molto serio. Somiglia a Mourinho più di quanto si possa pensare: attento ai particolari e costantemente vicino ai giocatori. Aver avuto Mourinho gli è servito".

Per Moratti è impossibile non parlare delle polemiche post Inter-Juventus: "Le simulazioni mi infastidiscono, hanno fatto venire la noia. Quella dell'altra sera è una simulazione entusiasta: Bastoni ha fatto un salto incredibile dopo un allungamento del braccio dell'avversario, che ha messo nelle condizioni Bastoni di approfittarne. Il ragazzo si è entusiasmato su questa possibilità, risolta in un'ingiustizia, perché l'altro giocatore non aveva fatto un fallo grave"

Per Bastoni si aspetta provvedimenti da Gattuso? "Credo che farà a meno di castigarlo. Per Bastoni già è un castigo tutto l'attacco. Se ci si mette anche Gattuso, che già non ha una Nazionale fortissima... mi sembra non valga la pena. Non so cosa sia passato per la mente a Bastoni in quel momento, certamente ora è in mezzo a una bufera. Povero ragazzo, spero passi in fretta. Chivu chiaramente l'ha difeso pubblicamente, magari a tu per tu gli avrà detto qualcosa", conclude Moratti.