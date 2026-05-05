Moratti: "L'intelligenza di Chivu alla base di questa vittoria". E poi indica il suo giocatore preferito

Massimo Moratti, 81 anni il prossimo 16 maggio, è il presidente più vincente della storia dell’Inter. E non soltanto per il Triplete. In quella formazione, ad ogni modo, giocava proprio quel Chivu fresco vincitore del 21esimo scudetto nerazzurro. "Lo conosco molto bene - sottolinea l'ex patron al Corriere della Sera -. E ha questa grande virtù, che non è mai scontata: l’intelligenza. Una profonda intelligenza. Quella di un uomo che sa adattarsi all’ambiente, e non vuol dire nulla che egli conosca il mondo Inter, prima da calciatore, quindi da tecnico delle giovanili".

"Chivu è poi coraggioso - continua Moratti -. Si era esposto, mesi fa, convinto delle qualità del suo gruppo; di più, aveva dato delle garanzie, aveva fatto delle promesse: promesse che ha mantenuto. In pieno. Le ripeto, io ero stra-convinto che sarebbe andato alla grande".

Moratti poi indica Barella come suo giocatore preferito nell'Inter di oggi: "Quant’è migliorato. Mi piace da impazzire. Ha unito alle doti della combattività, della resistenza, della corsa, del podismo, questa capacità di leggere le situazioni di gioco, di compiere la scelta giusta poggiando anche sulla propria tecnica"