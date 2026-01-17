Morte Commisso, il cordoglio del Real Madrid: "Condoglianze ai familiari e al club"

Messaggio di cordoglio anche da parte del Real Madrid dopo la scomparsa di Rocco Commisso. Il club spagnolo, attraverso i profili social, ha rivolto un pensiero al presidente della Fiorentina, scomparso nella notte all'età di 76 anni: "Il Real Madrid C. F., il suo presidente e il suo Consiglio di Amministrazione sono profondamente dispiaciuti per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della ACF Fiorentina dal 2019.

Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo affetto ai suoi familiari, al suo club, ai suoi tifosi e a tutti i suoi cari. Sotto la sua presidenza, la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League e una di Coppa Italia. Rocco Commisso è morto all'età di 76 anni. Riposa in pace".