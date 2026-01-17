Juventus, Adzic non si muove. Joao Mario (che vorrebbe restare) in lista partenti

Juventus con le idee chiare a livello di mercato, tra i giocatori da piazzare in quanto esuberi e i profili su cui puntare anche nella seconda parte di stagione. Fa parte di questa seconda categoria Vasilije Adzic, nonostante ci sia la fila di squadre pronte a puntare su d lui dandogli più minutaggio rispetto a quello che sta avendo ora a Torino. Per il montenegrino si sono fatte avanti Parma, Genoa e Pisa, ma Spalletti è stato chiaro: dalla Juve non si muove.

Il club vorrebbe invece che si muovesse Joao Mario, utilizzato solo 4 volte tra campionato e Coppa Italia da Spalletti e sempre nei finali di partita. Il portoghese però, come riportato da Tuttosport, vuole restare a Torino: una scelta dovuta anche alla mancanza di proposte allettanti, visto che al momento sono arrivati solo un paio di timidi sondaggi dalla Spagna e altrettanti dal Portogallo. La Juventus non avrebbe problemi a valutare una soluzione in prestito, anche contribuendo a un ingaggio comunque alto, circa due milioni.