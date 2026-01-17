Scomparsa di Commisso, l'Ascoli: "Vicino alla Famiglia in questo tragico e doloroso momento"
Lutto nel mondo del calcio. Nella notte, dopo una lunga malattia, è scomparso Rocco Commisso. L'Ascoli, con un post pubblicato su Facebook, ha voluto ricordare il presidente della Fiorentina: "Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. esprime profondo cordoglio ad ACF Fiorentina per la scomparsa del Presidente Rocco Commisso. Il Club bianconero è vicino alla Famiglia Commisso in questo tragico e doloroso momento ed esprime le più sincere condoglianze a tutto il mondo viola".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
