Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Il calciomercato di Serie B entra nel vivo e le venti protagoniste del campionato sono pronte a ridisegnare le proprie rose tra acquisti, cessioni, prestiti e operazioni in uscita. In questa tabella aggiornata troverai tutte le operazioni di calciomercato della Serie B, suddivise squadra per squadra, con un quadro chiaro e immediato di movimenti ufficiali e trattative concluse. Uno strumento utile per seguire l’evoluzione del mercato, analizzare le strategie dei club e capire come cambiano gli equilibri del campionato.
AVELLINO
Acquisti: Marco Sala (definitivo, Como), Filippo Reale (prestito, Roma)
Cessioni: Matteo Marchisano (prestito, Giugliano), Antonio De Cristofaro (prestito, Latina), Sonny D'Angelo (definitivo, Latina), Daishawn Redan (risoluzione), Giuseppe Panico (prestito con obbligo, Ternana), Claudio Manzi (prestito, Monopoli)
BARI
Acquisti: Andrea Cistana (prestito, Spezia), Giacomo Stabile (prestito, Inter), Giacomo De Pieri (prestito, Inter)
Cessioni:
CARRARESE
Acquisti: Antonio Troise (svincolato)
Cessioni: Alessandro Arena (risoluzione prestito, Pisa)
CATANZARO
Acquisti: Giovanni Volpe (risoluzione prestito, Monopoli), Francesco Gatto (definitivo, Reggina)
Cessioni: Andrea Oliviero (prestito, ACR Messina), Giovanni Volpe (prestito, Giugliano), (Nicolò Buso, prestito Mantova)
CESENA
Acquisti:
Cessioni: Emanuele Adamo (definitivo, Spezia)
EMPOLI
Acquisti: Michele Tempre (risoluzione prestito, Pontedera)
Cessioni: Michele Tempre (prestito, Pistoiese), Luca Belardinelli (prestito, Reggiana)
FROSINONE
Acquisti:
Cessioni: Alen Sherri (risoluzione prestito, Cagliari), Alessandro Selvini (prestito, Forlì)
JUVE STABIA
Acquisti: Matheus Luz Priveato Dos Santos (definitivo, Saluzzo), Kevin Zeroli (prestito, Milan)
Cessioni: Federico Zuccon (risoluzione prestito, Atalanta), Filippo Reale (risoluzione prestito, Roma), Giacomo Stabile (risoluzione prestito, Inter), Giacomo De Pieri (risoluzione prestito, Inter)
MANTOVA
Acquisti: Francesco Bardi (prestito, Palermo), Federico Zuccon (prestito, Atalanta), Ante Vukovic (prestito, Pisa), Nicolò Buso (prestito, Catanzaro)
Cessioni: Federico Botti (risoluzione), Francesco Galuppini (definitivo, Ascoli)
MODENA
Acquisti: Abdullah Laidani (definitivo, FC Wil), Manuel De Luca (prestito, Cremonese)
Cessioni: Antonio Pergreffi (ritiro)
MONZA
Acquisti: Hernani (definitivo, Parma)
Cessioni: Kevin Zeroli (risoluzione prestito, Milan)
PADOVA
Acquisti:Pablo Mangiaracina-Lopez (risoluzione prestito, Trento)
Cessioni: Pablo Mangiaracina-Lopez (prestito, Paganese)
PALERMO
Acquisti:
Cessioni: Francesco Bardi (prestito, Mantova), Matteo Brunori (prestito, Sampdoria), Salvatore Di Mitri (prestito, Trapani)
PESCARA
Acquisti:
Cessioni: Niccolò Squizzato (definitivo, Virtus Entella)
REGGIANA
Acquisti: Martin Eduardo Suarez (svincolato), Lucas Pasquoto (definitivo, Avai FC), Luca Belardinelli (prestito, Empoli)
Cessioni: Damiano Basili (prestito, Lecco), Tomas Lepri (prestito, Sambenedettese)
SAMPDORIA
Acquisti: Matteo Brunori (prestito, Palermo), Salvatore Esposito (prestito con obbligo, Spezia), Tjas Begic (prestito, Parma), Tommaso Martinelli (prestito, Fiorentina), Andrei Coubia (definitivo, Milan)
Cessioni: Estanis Pedrola (prestito, Las Palmas), Andrei Coubia (prestito con obbligo, Universitatea Cluj)
SPEZIA
Acquisti: Leonardo Sernicola (prestito, Cremonese), Boris Radunovic (prestito, Cagliari), Emanuele Adamo (definitivo, Cesena)
Cessioni: Salvatore Esposito (prestito con obbligo, Sampdoria), Andrea Cistana (prestito, Bari), Vittorio Chiabotto (prestito, Treviso)
SUDTIROL
Acquisti: Simone Verdi (definitivo, Como), Marco Frigerio (definitivo, Lecco), Domen Crnigoj (definitivo, Triestina)
Cessioni: Jonathan Italeng (fine prestito, Atalanta)
VENEZIA
Acquisti: Marko Farji (definitivo, Stromsgodset)
Cessioni: Marco Ladisa (prestito, Trento)
VIRTUS ENTELLA
Acquisti: Mattia Alborghetti (definitivo, Giana Erminio), Niccolò Squizzato (definitivo, Pescara), Riccardo Turicchia (definitivo, Juventus), Luigi Cuppone (definitivo, Audace Cerignola)
Cessioni: Iacopo Lipani (prestito, Latina), Luigi Palomba (prestito, Forlì)
