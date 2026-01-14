Focus TMW Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra

Il calciomercato di Serie B entra nel vivo e le venti protagoniste del campionato sono pronte a ridisegnare le proprie rose tra acquisti, cessioni, prestiti e operazioni in uscita. In questa tabella aggiornata troverai tutte le operazioni di calciomercato della Serie B, suddivise squadra per squadra, con un quadro chiaro e immediato di movimenti ufficiali e trattative concluse. Uno strumento utile per seguire l’evoluzione del mercato, analizzare le strategie dei club e capire come cambiano gli equilibri del campionato.

AVELLINO

Acquisti: Marco Sala (definitivo, Como), Filippo Reale (prestito, Roma)

Cessioni: Matteo Marchisano (prestito, Giugliano), Antonio De Cristofaro (prestito, Latina), Sonny D'Angelo (definitivo, Latina), Daishawn Redan (risoluzione), Giuseppe Panico (prestito con obbligo, Ternana), Claudio Manzi (prestito, Monopoli)

BARI

Acquisti: Andrea Cistana (prestito, Spezia), Giacomo Stabile (prestito, Inter), Giacomo De Pieri (prestito, Inter)

Cessioni:

CARRARESE

Acquisti: Antonio Troise (svincolato)

Cessioni: Alessandro Arena (risoluzione prestito, Pisa)

CATANZARO

Acquisti: Giovanni Volpe (risoluzione prestito, Monopoli), Francesco Gatto (definitivo, Reggina)

Cessioni: Andrea Oliviero (prestito, ACR Messina), Giovanni Volpe (prestito, Giugliano), (Nicolò Buso, prestito Mantova)

CESENA

Acquisti:

Cessioni: Emanuele Adamo (definitivo, Spezia)

EMPOLI

Acquisti: Michele Tempre (risoluzione prestito, Pontedera)

Cessioni: Michele Tempre (prestito, Pistoiese), Luca Belardinelli (prestito, Reggiana)

FROSINONE

Acquisti:

Cessioni: Alen Sherri (risoluzione prestito, Cagliari), Alessandro Selvini (prestito, Forlì)

JUVE STABIA

Acquisti: Matheus Luz Priveato Dos Santos (definitivo, Saluzzo), Kevin Zeroli (prestito, Milan)

Cessioni: Federico Zuccon (risoluzione prestito, Atalanta), Filippo Reale (risoluzione prestito, Roma), Giacomo Stabile (risoluzione prestito, Inter), Giacomo De Pieri (risoluzione prestito, Inter)

MANTOVA

Acquisti: Francesco Bardi (prestito, Palermo), Federico Zuccon (prestito, Atalanta), Ante Vukovic (prestito, Pisa), Nicolò Buso (prestito, Catanzaro)

Cessioni: Federico Botti (risoluzione), Francesco Galuppini (definitivo, Ascoli)

MODENA

Acquisti: Abdullah Laidani (definitivo, FC Wil), Manuel De Luca (prestito, Cremonese)

Cessioni: Antonio Pergreffi (ritiro)

MONZA

Acquisti: Hernani (definitivo, Parma)

Cessioni: Kevin Zeroli (risoluzione prestito, Milan)

PADOVA

Acquisti:Pablo Mangiaracina-Lopez (risoluzione prestito, Trento)

Cessioni: Pablo Mangiaracina-Lopez (prestito, Paganese)

PALERMO

Acquisti:

Cessioni: Francesco Bardi (prestito, Mantova), Matteo Brunori (prestito, Sampdoria), Salvatore Di Mitri (prestito, Trapani)

PESCARA

Acquisti:

Cessioni: Niccolò Squizzato (definitivo, Virtus Entella)

REGGIANA

Acquisti: Martin Eduardo Suarez (svincolato), Lucas Pasquoto (definitivo, Avai FC), Luca Belardinelli (prestito, Empoli)

Cessioni: Damiano Basili (prestito, Lecco), Tomas Lepri (prestito, Sambenedettese)

SAMPDORIA

Acquisti: Matteo Brunori (prestito, Palermo), Salvatore Esposito (prestito con obbligo, Spezia), Tjas Begic (prestito, Parma), Tommaso Martinelli (prestito, Fiorentina), Andrei Coubia (definitivo, Milan)

Cessioni: Estanis Pedrola (prestito, Las Palmas), Andrei Coubia (prestito con obbligo, Universitatea Cluj)

SPEZIA

Acquisti: Leonardo Sernicola (prestito, Cremonese), Boris Radunovic (prestito, Cagliari), Emanuele Adamo (definitivo, Cesena)

Cessioni: Salvatore Esposito (prestito con obbligo, Sampdoria), Andrea Cistana (prestito, Bari), Vittorio Chiabotto (prestito, Treviso)

SUDTIROL

Acquisti: Simone Verdi (definitivo, Como), Marco Frigerio (definitivo, Lecco), Domen Crnigoj (definitivo, Triestina)

Cessioni: Jonathan Italeng (fine prestito, Atalanta)

VENEZIA

Acquisti: Marko Farji (definitivo, Stromsgodset)

Cessioni: Marco Ladisa (prestito, Trento)