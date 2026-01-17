Morte Commisso, l'organigramma della Fiorentina: Mark Stephan è Chief Executive Officer

Nella notte fra il 16 ed il 17 gennaio 2026 la Fiorentina ha diffuso la notizia della scomparsa del presidente Rocco B. Commisso, venuto a mancare all'età di 76 anni. Con il vuoto lasciato ora dalla sua dipartita, chi prenderà le decisioni per il futuro del club viola?

Innanzitutto ci sono la moglie Catherine e il figlio Giuseppe: potrebbe toccare a loro, assieme ai dirigenti attuali, decidere sulle strategie da attuare per i prossimi mesi. Da notare che gli ultimi messaggi mandati da Commisso alla squadra sono stati firmati assieme al resto della famiglia. Attualmente l'organigramma del club viola prevede Mark Stephan nel ruolo di Chief Executive Officer. Le altre figure apicali sono quelle del direttore generale Alessandro Ferrari e, dal 4 febbraio, in quello di nuovo direttore sportivo Fabio Paratici.