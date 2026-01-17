Pisa-Atalanta 1-1 è il ballo dei debuttanti: Durosinmi già in gol, due ruoli in 30' per Raspadori

Il ballo dei debuttanti illumina il finale della Cetilar Arena: finisce 1-1 tra Pisa e Atalanta, con due esordi assoluti in Serie A che lasciano il segno. A firmare il pari per i toscani è Rafiu Durosinmi, mentre tra le fila nerazzurre fa il suo debutto Giacomo Raspadori, inserito nella ripresa per dare qualità tra le linee. Il Pisa parte meglio e domina il primo tempo per intensità e aggressività. I nerazzurri di casa tengono alto il baricentro, costruiscono gioco e vanno più volte vicini al vantaggio, trovando però un Carnesecchi decisivo, soprattutto sulla doppia occasione del 22’. L’Atalanta soffre ma resta in partita, affidandosi a ripartenze sporadiche e a qualche iniziativa individuale. Lo 0-0 dell’intervallo fotografa un Pisa più intraprendente. Nella ripresa la Dea cresce con i cambi e colpisce all’83’ con Krstovic. Il Pisa però non molla, spinge fino alla fine e all’87’ trova il pari: cross di Leris e stacco vincente di Durosinmi. Un punto a testa che premia soprattutto il carattere dei toscani.

L'analisi di mister Gilardino

"Partita importante del Pisa, giocata con compattezza e ordine difensivamente, ma anche con coraggio e personalità nell'impostazione del gioco. Purtroppo non siamo riusciti a segnare nel primo tempo, sarebbe stata un'ingiustizia perdere stasera. Grande prova di tutti, siamo attaccati alla prestazione e manteniamo sempre questo status all'interno delle partite. Dobbiamo continuare a lavorare e a crederci".

L'analisi di mister Palladino

"Sapevamo che era una partita difficile, su un campo complicato, dove hanno fatto fatica tante squadre. Avevamo preparato proprio questo tipo di gara, una gara sporca con tante palle lunghe, duelli e seconde palle. Abbiamo un po' regalato il primo tempo, non siamo entrati con lo spirito giusto. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, entrando con un altro piglio e un altro spirito. Abbiamo avuto la bravura di restare dentro la partita, l'abbiamo sbloccata e poi loro hanno pareggiato con merito. Se vogliamo vederla positivamente, comunque, dico che un mese e mezzo fa queste partite le avremmo perse. Il pareggio è giusto".