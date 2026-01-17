Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Torino, Baroni: "Vogliamo invertire la rotta in casa. Ismajli e Simeone? Sono ottimista"

11.45 - Marco Baroni presenta Torino-Roma, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A in programma domenica alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. Il tecnico granata incontrerà i giornalisti nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com. L'inizio della conferenza è previsto per le 12.

Ore 12.01 - Comincia la conferenza stampa di Baroni

Baroni prende la parola: "Purtroppo stamattina ci siamo svegliati con questa brutta notizia, mi unisco al cordoglio nel ricordo di Commisso. Un abbraccio forte alla famiglia e al popolo viola"

Confida di recuperare Ismajli e Simeone?
"Sono fiducioso per entrambi, forse più per Ismajli che per Simeone. Ieri hanno avuto ottime sensazioni, oggi faranno un test"

Come si fa a replicare con continuità la prestazione di Roma in Coppa Italia?
"Non cerco alibi. Ma nell'ultima gara dello scorso campionato, è cambiato il 70% della squadra e rispetto a due anni fa c'è solo Tameze tra chi ha giocato l'altro giorno. Si fa veloce a disfare le squadre, per ricostruire ci vuole tempo. Non è un alibi, ma un dato di fatto. Il nostro lavoro è dedicato a questo: cercare continuità e solidità di prestazioni, con dedizione ed entusiasmo. E' replicabile, domani troveremo una squadra forte che ha solidità e fisicità. Vogliamo sfidare noi stessi per trovare quelle condizioni per creare un'identità forte"

Tante sconfitte in casa, ma tanto supporto dai tifosi: c'è la voglia di regalarvi un'altra giornata importante? Senza parlare di obiettivi come l'Europa...
"Da parte mia c'è anche il dolore per queste sconfitte e cerco di trasferirlo alla squadra. A volte abbiamo pagato l'eccesso di voglia di fare bene, non sempre abbiamo meritato di perdere. Come prestazioni, poche volte è mancata. Piuttosto è mancata la gestione di alcuni episodi, ma da parte mia e della squadra vogliamo invertire la rotta. Siamo disposti a dare tutto"

In cosa cambierà la Roma rispetto alla Coppa?
"Ci sarà qualche giocatore nuovo e qualche acquisto. Hanno un'identità forte, il suo allenatore dà identità e spirito identitario senza cambiare modo di giocare dopo una sconfitta. E' una squadra fisica e tecnica, con l'innesto di qualche nuovo arrivo che daranno il loro contributo. E' importante ciò che faremo noi, ci concentriamo su questo"

Pedersen può partire titolare?
"Lo sto valutando, lui sta bene e si è messo alle spalle il fastidio al ginocchio. Oggi lo valuteremo in vista di domani: sicuramente sarà della gara"

Se Simeone non ce la facesse, chi è la prima opzione?
"Conto che possa essere in campo. Abbiamo soluzioni, devo valutare sia dal punto di vista fisico sia mentale chi deve partire e chi deve subentrare. La gara è lunga, faccio valutazioni anche sui 90 minuti"

Come sta Zapata? E' un periodo particolare per lui
"Non sarà mai un problema per il Toro. Ha sempre avuto comportamenti e atteggiamenti di altissimo livello, io devo fare delle scelte: lo ritengo un giocatore che può dare un contributo partendo o subentrando"

Avete energie per affrontare la Roma per due volte nel giro di pochi giorni?
"Abbiamo fatto anche sei risultati utili di fila. Dobbiamo alzare il livello tutti, compresi io e la società. Tutti dobbiamo aiutare per fare il saltino, ma di sicuro non fai risultato contro la Roma se non fai una prestazione di altissimo livello sotto tutti gli aspetti. Il risultato sta dentro la prestazione"

