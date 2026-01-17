Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

INTER

Francesco Pio Esposito è pronto a diventare protagonista con l’Inter e con la Nazionale, coltivando sogni importanti: lo scudetto in nerazzurro e una convocazione al Mondiale. Obiettivi tutt’altro che irrealizzabili. Dopo l’exploit dell’ultimo anno, il 2026 si preannuncia come quello della definitiva consacrazione per il talento di Castellammare di Stabia, sul quale in molti sono pronti a puntare senza esitazioni. Non sorprende, quindi, l’attenzione crescente proveniente dall’Inghilterra, con diversi club di Premier League che hanno iniziato a seguirlo in vista della prossima sessione estiva. Un interesse destinato però a restare tale: l’Inter, con Marotta e Ausilio, considera Esposito un patrimonio da difendere. I primi contatti per il rinnovo sono già avviati e in primavera entreranno nel vivo, con l’obiettivo di prolungare il contratto fino al 2031 insieme all’agente Mario Giuffredi. Il nuovo accordo prevederà anche un importante adeguamento economico: dagli attuali 1,1 milioni più bonus si passerà a cifre vicine ai 2,5 milioni annui, con possibilità di ulteriori aumenti legati al rendimento. I suoi gol, pochi ma pesanti, lo dimostrano. A soli vent’anni ha già mostrato personalità, reggendo le pressioni di una piazza esigente come quella interista e lasciando il segno anche in Nazionale, dove Gattuso crede fortemente in lui.

L'edizione odierna di Tuttosport riferisce come negli ultimi giorni, negli uffici dell’Inter in viale della Liberazione, Piero Ausilio ha avuto un incontro con il procuratore di Yann Bisseck, per avviare un confronto sul futuro contrattuale del difensore tedesco. Sebbene il centrale abbia rinnovato non molto tempo fa, con un sostanzioso adeguamento che lo ha portato a percepire circa 1,5 milioni di euro netti a stagione rispetto ai precedenti 750 mila, la sua crescita all’interno della rosa impone nuove valutazioni. Oggi Bisseck non è più una semplice alternativa, ma un elemento di rilievo nello scacchiere nerazzurro. Non c’è urgenza immediata, considerando una scadenza fissata al 30 giugno 2029, ma la volontà comune è quella di riconoscere il valore acquisito dal giocatore. Sul tavolo c’è l’ipotesi di un prolungamento fino al 2030 accompagnato da un ulteriore aumento dell’ingaggio. A Milano il classe 2000 è considerato un profilo affidabile e con ampi margini di crescita, tanto che la scorsa estate il club ha respinto un’offerta da 35 milioni del Crystal Palace, così come in passato aveva fatto fronte agli interessamenti del West Ham. Il suo agente, con cui i rapporti sono ottimi, era presente anche a San Siro per Inter-Lecce, gara in cui però Bisseck non è stato impiegato. Finora il difensore ha collezionato 16 presenze stagionali, con un gol al Genoa e oltre 1300 minuti complessivi, soprattutto tra Champions League e le più recenti uscite in Serie A.

MILAN

Si chiude l’esperienza rossonera di Matteo Dutu. Il difensore classe 2005, capitano del Milan Futuro, è pronto a iniziare una nuova avventura lontano dall’Italia: giocherà in Romania, alla Dinamo Bucarest, club con cui ha trovato l’intesa per un contratto quadriennale. Per il centrale nato a Roma – in possesso anche della cittadinanza rumena – sarà la prima esperienza da professionista nel Paese est-europeo. L’operazione è ormai definita: Dutu si trasferisce a titolo definitivo, con il Milan che ha però tutelato il proprio investimento inserendo nell’accordo una clausola di recompra e una percentuale sulla futura rivendita. A riportarlo è Fabrizio Romano. Un segnale chiaro della fiducia riposta nel potenziale del difensore, considerato uno dei profili più interessanti del progetto Milan Futuro.

NAPOLI

Il reparto offensivo è al centro delle valutazioni del Napoli, pronto a muoversi senza strappi ma con idee chiare. La strategia passa da un incastro preciso: molto dipenderà dal futuro di Noa Lang e di Lorenzo Lucca. In caso di addio dell’olandese, i campioni d’Italia in carica hanno già individuato un profilo su cui affondare: Christos Tzolis, attualmente al Club Brugge. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.

JUVENTUS

La Juventus accelera sul mercato e lavora su due tavoli importanti per rinforzare l’attacco. Secondo quanto raccolto da TMW, c’è apertura totale del Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta: la formula sarebbe quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, soluzione che soddisfa il club inglese e permette alla Juve di diluire l’investimento. Il giocatore, dal canto suo, ha già trovato l’accordo con la Juventus. Parallelamente, procede bene anche la trattativa con l’Atalanta per Daniel Maldini. I contatti tra i club sono continui e si lavora per definire gli ultimi dettagli, con l’obiettivo di arrivare alla chiusura a breve. Anche in questo caso, la Juve guarda a un’operazione in prestito, puntando su un profilo giovane ma già abituato alla Serie A e capace di muoversi su tutto il fronte offensivo.

ROMA

Ecco l'annuncio ufficiale. Donyell Malen è un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante classe 1999 arriva nella capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questo il comunicato. "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Donyell Malen dall'Aston Villa. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. L'attaccante, classe 1999, ha vestito le maglie di PSV Eindhoven, Borussia Dortmund e Aston Villa. Con questi club ha totalizzato 294 presenze e 104 gol in tutte le competizioni. Nazionale olandese, con gli orange conta 49 partite e 13 reti comprese le partecipazioni agli Europei del 2021 e del 2024. In quest'ultima occasione, il suo apporto è determinante nell'ottavo di finale contro la Romania, vinto dall'Olanda per 3-0 grazie ad una sua doppietta. Ha scelto la maglia numero 14. Benvenuto a Roma, Donyell!".

La Roma è molto attiva sul mercato. In attesa di conoscere il destino di Paulo Dybala e del possibile arrivo di Joshua Zirkzee, il club capitolino è alla ricerca di nuovi innesti anche in altri ruoli del campo. Certo, la punta resta l'obiettivo primario e l'arrivo di Malen, ufficiale pochi minuti fa, può rappresentare già un primo passo. E sull'ex Bologna resta comunque l'ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione che però sembra non essere del tutto facile in quanto prima va trovata sistemazione per uno fra Dovbyk e Ferguson. Non solo punta però per Gian Piero Gasperini. L'allenatore giallorosso vuole anche un esterno che possa garantire comunque cambio di passo e superiorità numerica. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, uno dei profili che piace maggiormente sembra essere Benjamin Dominguez di proprietà del Bologna e in passato già nel mirino della squadra della Capitale.

LAZIO

Christos Mandas nel mirino della Premier League. Un club inglese ha presentato un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Rappresenterebbe un’occasione importante per il calciatore per ritrovare continuità dopo il brillante campionato all’anno scorso e probabilmente anche un’opportunità economica per la Lazio. A frenare la fumata bianca il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri che non vorrebbe far partire il calciatore. I dissidi interni rischiano quindi di compromettere l’uscita di Mandas e anche di altri calciatori attenzionati dal mercato come ad esempio Romagnoli che è nel mirino dell’Al Sadd. Sarri si oppone, la Premier chiama Mandas…

Dopo il rinnovo di Marusic, la Lazio vuole presto formalizzare anche quello di Toma Basic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa per il rinnovo del suo contratto è entrata in stand-by, con il centrocampista che aspetta solo una chiamata dalla società biancoceleste per chiudere. Nessun'altra offerta viene valutata dal croato, nonostante sia in scadenza e possa teoricamente accordarsi con un altro club. Basic ha detto sì a Sarri e la stima che nutre nei confronti dell'allenatore è ricambiata. L'offerta presentata dalla società di 1,8 milioni di euro netti all'anno è stata accettata e, con la conferma del Decreto Crescita, i capitolini potranno anche risparmiare dei soldi.

FIORENTINA

Jack Harrison è arrivato a Firenze ed è pronto a sostenere l’iter di visite mediche che lo porterà alla firma del contratto con la Fiorentina. Prime parole da (futuro) giocatore viola per l’esterno offensivo inglese, che arriva in prestito dal Leeds. Secondo quanto raccolto da TMW, l'affare tra club si è concluso sulla base di un trasferimento a titolo temporaneo, in prestito fino a fine stagione, con l'inserimento di un'opzione per l'acquisto a titolo definitivo da parte dei gigliati, fissata a 6 milioni di euro.

La Fiorentina di Paolo Vanoli potrebbe perdere un centrocampista nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da La Nazione, non ci sarebbero solamente la Cremonese e alcuni club turchi su Simon Sohm, ma anche l'Al Sadd di Roberto Mancini. Oltre a Romagnoli dunque, il tecnico italiano vuole un altro calciatore della Serie A per rinforzare la rosa della sua squadra.

BOLOGNA

Il Bologna FC 1909 comunica sui propri canali ufficiali di aver acquisito a titolo definitivo dal SK Brann il diritto alle prestazioni sportive del difensore Eivind Helland. "Secondo norvegese nella storia del club, Helland è un difensore centrale moderno di imponente struttura fisica, abile nell’impostazione dal basso e nella gestione del possesso. Nato nel 2005, Eivind muove i primi passi nel settore giovanile del Sædalen, prima di trasferirsi al Fyllingsdalen, dove debutta in Prima squadra nel 2021. Il passaggio al Brann segna una tappa decisiva del suo percorso: nel 2023 arriva l’esordio in Eliteserien, seguito nel 2024 dalle prime presenze nelle competizioni UEFA. Nell’ottobre scorso è giunta anche la prima convocazione con la Nazionale maggiore norvegese, ulteriore conferma di una crescita costante e di un talento in piena ascesa".

TORINO

Si riscalda l'asse di mercato tra il Torino e il Cagliari e nelle prossime ore potrebbero arrivare delle novità di mercato. Come raccolto da TuttoMercatoWeb, infatti, le due società starebbero lavorando allo scambio di prestiti (con diritto di riscatto) che porterebbe in granata il regista Mattia Prati e in rossoblù Tino Anjorin. Prima però il Torino deve riscattare l'inglese arrivato l'estate scorsa dall'Empoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato: la società granata dovrà acquistare il cartellino del centrocampista alla prima presenza di quest’ultimo nel girone di ritorno o alla prima convocazione a partire da febbraio. Nel corso dei dialoghi tra le due società, inoltre, abbiamo raccolto come il ds Gianluca Petrachi abbia chiesto informazioni per Riyad Idrissi. La richiesta dei sardi, tra i 7 e gli 8 milioni, è stata però ritenuta eccessiva ed è per questo che il club piemontese ha virato con decisione su Obrador.

GENOA

Nicolae Stanciu e il Genoa. Una storia ormai ai titoli di coda. Il centrocampista rumeno, arrivato a parametro zero dal Damac, ha lasciato poco il segno fra prestazioni che non hanno convinto la società oltre ad un infortunio al bicipite femorale nel mese di ottobre. E in questo mercato di gennaio, la dirigenza rossoblù (oltre a valutare) diversi profili in entrata e in uscita, sta valutando anche la sua posizione. Il club di Villa Rostan infatti sta trattando la risoluzione consensuale con il giocatore e presto le strade si dovrebbero separare definitivamente.

HELLAS VERONA

Nuova avventura per l'attaccante classe 2001 Elayis Tavsan, che interrompe il prestito alla Reggiana e saluta a titolo definitivo il Verona per vestire la maglia del Samsunspor Kulübü in Turchia a titolo definitivo. Di seguito il comunicato ufficiale dei gialloblù sull'olandese: "Hellas Verona FC comunica di aver definito con Associazione Calcio Reggiana 1919 la risoluzione anticipata del prestito di Elayis Tavsan. Contestualmente, il calciatore si trasferisce a titolo definitivo al Samsunspor Kulübü, Club di Serie A turca. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Elayis, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera.

CALCIO ESTERO

Ruud van Nistelrooy entra nello staff di Ronald Koeman a partire dal 1° febbraio. Lo ha annunciato la Federcalcio olandese attraverso i suoi canali social. 49 anni, Van Nistelrooy aveva iniziato la sua carriera di allenatore proprio nella nazionale olandese, come assistente prima di Guus Hiddink e poi di Danny Blind nel biennio 2014-2016 per poi tornare da marzo 2020 a luglio 2021 come vice di Frank de Boer e di Dwight Lodeweges.

Attraverso il proprio sito ufficiale il Paris FC ha annunciato un nuovo arrivo dal mercato invernale: "Il Paris FC è lieto di annunciare l'acquisto di Marshall Munetsi, proveniente dal Wolverhampton. Il nazionale zimbabwiano, 29 anni, si trasferisce nel club parigino con la formula del prestito fino al termine della stagione".

Oliver Glasner lascerà la panchina del Crystal Palace al termine della stagione. L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal tecnico austriaco, che ha deciso di porre fine a mesi di speculazioni sul suo futuro. Il colpo di scena è arrivato durante la conferenza stampa di oggi, quando a Glasner è stato chiesto se l'imminente cessione del capitano Marc Guéhi potesse influenzare i suoi piani. Il difensore si trasferirà al Manchester City.

Con un comunicato ufficiale diffuso da Eagle Football Group, l’Olympique Lione ha annunciato di aver esercitato l’opzione di riscatto per Martin Satriano dal Lens. L’operazione è stata definita per una cifra di 5 milioni di euro, a cui potranno aggiungersi bonus fino a un milione e una percentuale del 10% sulla futura plusvalenza in favore del club francese. L'ex Inter ed Empoli è stato ceduto immediatamente in prestito al Getafe, che ha annunciato anche l'arrivo di Sebastian Boselli dal River Plate.

Il Le Havre dà ufficialmente il benvenuto a Lucas Gourna-Douath, giovane centrocampista francese di 22 anni, che arriva in prestito dal Salisburgo fino al termine della stagione. Il giocatore indosserà la maglia numero 19 e rappresenta un innesto importante per rafforzare la mediana della squadra normanna.

Il Peñarol ha ufficializzato l’ingaggio di Diego Laxalt, terzino sinistro di 32 anni ed ex nazionale uruguaiano. Il giocatore arriva a titolo gratuito dopo un periodo di inattività: l’ultima esperienza è stata con la Dinamo Mosca, lasciata nell’agosto 2025.

I Rangers di Glasgow hanno annunciato l’arrivo di Andreas Skov Olsen dal Wolfsburg, con la formula del prestito fino a fine stagione e un’opzione per il trasferimento a titolo definitivo in estate, subordinata al rilascio del permesso di lavoro e alle autorizzazioni internazionali.

Il Benfica è vicino a riportare a Lisbona Rafa Silva, l’esterno portoghese di 32 anni con cui sarebbe stato trovato un accordo per un contratto di due anni e mezzo.