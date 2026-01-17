Morte Commisso, Ribery: "Grazie per avermi fatto scoprire la magia di Firenze"
TUTTO mercato WEB
Anche Franck Ribery ha rivolto un saluto a Rocco Commisso, suo ex presidente nella sua parentesi alla Fiorentina, dopo la scomparsa del patron viola all'età di 76 anni: "Grazie per avermi fatto scoprire la magia di Firenze e della Fiorentina. È stato un onore conoscerti, Presidente. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai tifosi. Il tuo ricordo resterà sempre con noi. Riposa in pace".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile