Ribery coinvolto negli "Epstein files"? L'avvocato: "Fake news che ledono dignità e integrità"

L’inclusione del nome di Franck Ribery nei documenti recentemente resi pubblici nell’ambito dell’inchiesta su Jeffrey Epstein ha destato grande sorpresa nelle scorse ore, ma il legale dell'ex calciatore ha parlato chiaro: si tratta di una fake news.

Secondo quanto riportato, Ribery è citato sei volte nei file resi noti dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, in dichiarazioni attribuite a terzi che menzionano episodi di violenza e presunti legami con reti di prostituzione. Tra le affermazioni riportate, un episodio descrive un presunto tentativo di aggressione nei confronti di un testimone, con l’intervento della polizia. Ribéry, 42 anni, 81 presenze con la nazionale francese, non è stato oggetto di alcuna procedura giudiziaria e il suo entourage nega fermamente ogni accusa. Il suo avvocato ha reagito con decisione: "È una fake news! Interverrò già da domani in qualità di legale di Franck Ribéry e intraprenderò tutte le azioni penali necessarie per perseguire i responsabili di queste notizie false, che ledono la dignità del mio cliente e della sua famiglia".

Ribéry, che ha giocato con Bayern Monaco e Olympique Marsiglia, oltre che con Fiorentina e Salernitana, è stato quindi tirato in ballo in un contesto molto più ampio che riguarda Jeffrey Epstein, figura di spicco della jet-set newyorkese tra gli anni ’90 e 2000, accusato di sfruttamento sessuale di centinaia di giovani donne, anche minorenni. Epstein morì nel 2019 in cella a New York, prima di essere processato. Al momento, quindi, non ci sono procedimenti legali aperti contro l’ex internazionale francese: la semplice comparsa del suo nome nei documenti non implica alcun coinvolgimento giudiziario.