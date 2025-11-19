Manchester United, Amorim guarda in Grecia per il centrocampo: piace Mouzakitis

Il Manchester United guarda in Grecia per rinforzare il proprio centrocampo in ottica futura. Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo infatti il tecnico Ruben Amorim ha messo nel mirino una stella nascente dell’Olympiacos e della nazionale ellenica come Christos Mouzakitis.

Il classe 2006, che vanta già sette presenze con la rappresentativa maggiore biancazzurra, in questa stagione ha avuto un impatto ancora maggiore con l’Olympiacos – dove vanta in totale 49 presenze e due reti – attirando su di sé l’attenzione del tecnico dei Red Devils e non solo.

Su Mouzakitis, che ha un contratto fino al 2029 coi biancorossi di Atene e una clausola di rescissione pari a 30 milioni di euro, ci sarebbero infatti anche altri club inglesi: si tratta di Brighton, Aston Villa e soprattutto Arsenal, ma il club di Manchester sarebbe al momento favorito.