Musetti in visita alla Continassa: ha ricevuto la maglia numero 10 bianconera

Dopo la visita di Luciano Spalletti alle ATP Finals, Lorenzo Musetti, escluso dalla competizione dopo la sconfitta con Alcaraz, ha ricambiato il favore e visitato il centro sportivo della Juventus, sua squadra del cuore, la Continassa.

Del tennista ha parlato ieri anche il ct Gattuso: ""Sinner mi riempie d'orgoglio, ma anche Musetti: ieri eravamo sul divano con i miei collaboratori e siamo stati fino a mezzanotte a vedere Musetti. Lo sport dà emozione quando uno rappresenta la nostra bandiera. Per me, però, è un motivo di orgoglio vedere i 6-7 milioni di persone che guardano l'Italia ogni incontro: è un dato che chiedo. Vogliamo far rinnamorare la gente. Quell'attaccamento alla maglia e quella voglia non devono mancare mai: da parte della gente li sento anche quando vado in giro per gli stadi e pure i nostri giocatori li devono avere. Tutti abbiamo il desiderio di vedere l'Italia al Mondiale".